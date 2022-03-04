В четверг, 3 марта, в Нижегородском театре драмы им. Горького состоялась первая премьера в 2022 году. Театральный сезон открыла комедия «Правда — хорошо, а счастье лучше» по пьесе А. Н. Островского. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.





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Текст и сюжет пьесы были полностью сохранены. Но режиссер Андрей Цисарук и художник-постановщик Андрей Климов добавили в постановку свои детали.«Эта история немножко карнавальная, ярмарочная, романтичная, я бы сказал, „яблочная“ и семейная. Нам хотелось обойтись без глобальных драм и социальных протестов. Наша история — про любовь!» — отметил режиссер-постановщик Андрей Цисарук.Зрители смогут увидеть спектакль 8 и 30 марта.