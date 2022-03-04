Концерт Максима Галкина в Казани перенесли на 7 месяцев

04.03.2022

Концерт Максима Галкина в Казани перенесли на 7 месяцев
Отмену мартовского концерта юмориста и пародиста в столице Татарстана подтвердили представители концертной площадки, сообщает «Бизнес Online».

Максим Галкин должен был выступить в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида» в Казани 11 марта, однако планы изменились. Его выступление перенесли на 22 сентября. 

Причины переноса концерта не уточняются, отмечает местное издание.

В КРК «Пирамида» добавили, что некоторые зрители уже сдали билеты на шоу, однако массового возврата нет.

Ранее сообщалось об отмене концерта юмориста в Архангельске, запланированного на 14 марта. По информации калининградского издания «Клопс», 1 апреля Максим Галкин выступит с большой сольной программой в Светлогорске.

Фото: кадр из сериала «Вампиры средней полосы»