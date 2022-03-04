Первый канал покажет ленту о супруге Шостаковича

5 марта на Первом канале состоится премьера документального фильма «Двое. Рассказ жены Шостаковича» автора и режиссера Елены Якович. Об этом информирует «Российская газета».

Ирина Антоновна стала женой Дмитрия Шостаковича в 1962 году и была рядом с ним всю жизнь. Впервые она согласилась рассказать на камеру о своей жизни и об их общей судьбе. Это фильм-монолог: Ирина Антоновна говорит о таком Шостаковиче, которого знала только она, каким его видели близкие, домашние.





В фильме много неизвестных фотографий и хроники — это и официальные киножурналы, посвященные Шостаковичу, и съемки его репетиций, и кадры уникальной любительской съемки, сделанной его любимым учеником композитором Борисом Тищенко и впервые предоставленной его семьей.





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