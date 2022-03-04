Фильмы Алексея Балабанова и мультфильмы «Три богатыря» вернутся в прокат

04.03.2022
Компания «Наше кино» повторно выпустит в российских кинотеатрах «Золотую коллекцию» компании СТВ, сообщается в телеграм-канале «Бюллетень кинопрокатчика».
По информации издания, 24 марта на российские экраны вернется дилогия Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2». Покажут и другие работы режиссера: «Жмурки», «Про уродов и людей», «Морфий», «Мне не больно», «Кочегар», а также его последний фильм «Я тоже хочу».
С 7 апреля в отечественных кинотеатрах можно будет посмотреть драматический экшн «Салют-7» режиссера Клима Шименко.
В повторный прокат также выпустят анимационные фильмы студии «Мельница»: «Алеша Попович и Тугарин Змей, «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», шесть анимационных лент серии «Три богатыря», тетралогию «Иван царевич и Серый волк» и дилогию «Урфин Джюс».
Ранее компании Warner Bros., Sony, Walt Disney и Paramount отменили премьеры своих фильмов в России. Среди них — «Бэтмен», «Морбиус», «Я краснею», «Затерянный город», «Соник в кино 2»
Фото: Рixabay