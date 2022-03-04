В Ивановской области отметят 90-летие Андрея Тарковского

На малой родине народного артиста РСФСР пройдет цикл мероприятий, приуроченных к 90-летию со дня его рождения, передает IvanovoNews.





Юбилейная программа стартует в Ивановской области 4 апреля, в день рождения режиссера Андрея Тарковского (1932-1986). В нее включены кинопоказы, выставки, перформансы, онлайн-лектории, литературные гостиные, киноквесты и другие события.





В апреле в Юрьевце откроется выставка «Тарковский. Поиск дома», в которой представят документы, личные дневники и аудиозаписи. Экспозиция подготовлена исследователями творчества режиссера Еленой Раскатовой и Марией Миловзоровой.





В этом же месяце в Иванове покажут фильм «Иваново детство», который в этом году отмечает 60-летие, а в Кинешме — документальную ленту «Кино как молитва» Андрея Тарковского-младшего. В Кинешемском художественно-историческом музее проведут программу «Андреево детство».





В течение года пройдет цикл кинопоказов, который откроется фильмом «Солярис» в кинотеатре «Лодзь» (Иваново). Артисты Ивановского драмтеатра представят перформанс «Поиск дома». Кроме того, запустят дискуссионные площадки «Приближаясь к Тарковскому» и онлайн-лекторий «Наш земляк — Андрей Тарковский». Эти и другие мероприятия будут проходить в разных городах региона в течение года.





Фото: неизвестный автор, www.vokrug.tv,

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