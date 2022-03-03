Умер актер Сергей Дьячков, озвучивший Тимона и Джека Воробья

03.03.2022
Российский актер скончался на 51-м году жизни, сообщается в профессиональной группе актеров озвучки в Facebook.
«С прискорбием сообщаем, что вчера из жизни ушел актер Сергей Дьячков», — говорится в посте.
Подробности не приводятся.
Сергей Дьячков (1971-2022) окончил СПбГАТИ, служил в Малом драматическом театре. Снимался в сериалах «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Убойная сила», исполнил главную роль в фильме «Морской узел».
Актер озвучил персонажей в 160 кинокартинах и мультфильмах. Его голосом говорят герои Джонни Деппа, Венсана Касселя, Адама Сэндлера, Джеки Чана, Гайя Пирса и многих других иностранных актеров. Среди самых известных персонажей — Тимон из мультфильмов «Король Лев», «Тимон и Пумба», капитан Джек Воробей из киносерии «Пираты Карибского моря».
Фото: pixabay