Вахтанговский театр отменил гастроли в Прибалтику

Гастроли Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Латвию и Эстонию, которые были намечены на весну и осень, отменены. В то же время в апреле должны состояться гастроли в Израиль, заявил ТАСС директор театра Кирилл Крок.

«Гастроли в Ригу и Таллин отменяются. В Прибалтику должны были везти «Наш класс» и «Люся. Признание в любви», а осенью по линии «Золотой маски» — спектакль «Война и мир», — сказал он.





Кроме того, запланированы гастроли в Израиль и Венгрию. «Израиль подтверждает, все будет. Будапешт под вопросом только по одной причине: не потому что приезжает русский театр, а потому что небо закрыто», — уточнил собеседник агентства.





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