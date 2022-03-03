В Ярославле отремонтируют один из старейших театров кукол России

В здании Ярославского театра кукол, отмечающего 95-летие в этом году, пройдет капитальный ремонт, сообщает «Первый Ярославский телеканал».





Театр кукол занимает одно здание вместе с ТЮЗом имени В.С. Розова на улице Свободы. В этом году комплекс ждет капитальный ремонт. Здание двух театров планируют сделать максимально комфортным для зрителей, артистов и работников, отмечает телеканал.





Ярославский театр кукол основала режиссер и педагог Мария Слободская в 1927 году. Дебютным спектаклем стала сказка «Девочка и медведь». Сегодня труппа представляет постановки в разных жанрах и формах. В афише — более 20 спектаклей для детей разных возрастов. Каждый сезон появляются не менее четырех новых постановок.





Фото: Pavel Sergeev, Общественное достояние,

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