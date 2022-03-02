Выставка экслибрисов откроется в Галерее сибирского искусства в Иркутске

Фото: пресс-служба Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачева

С 3 марта по 10 апреля в Галерее сибирского искусства пройдет выставка, приуроченная ко Дню работника культуры.В экспозицию вошли экслибрисы, созданные художником книги Анатолием Аносовым в 1970–2000-х годах для деятелей культуры и искусства Иркутской области. Посетители также увидят произведения иркутских художников второй половины ХХ века, представленные через книжный знак: графику Раисы Бардиной-Шпирко, Александра Шипицына, Валерия Мошкина, живопись Владимира Тетенькина, Галины Новиковой, Льва Гимова, Татьяны Ларевой, скульптуры Льва Серикова и Евгения Скачкова.Экслибрис — книжный знак в виде печати, который проставляют владельцы библиотек. В России появился в начале XVIII века и стал самостоятельным жанром графики в ХХ веке, отражающим личность владельца.