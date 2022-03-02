ЦИМ объединили с театром «Школа драматического искусства»

Фото: Katya Kraeva, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92087416

2 марта стало известно, что Центр имени Вс. Мейерхольда (ЦИМ) и театр «Школа драматического искусства» объединены.«Решение принято с учетом особенностей площадки центра (отсутствие труппы, проектный принцип деятельности), а также в связи с прекращением трудовых отношений с руководством центра», — уточняется в сообщении.Отмечается, что «Школа драматического искусства» работает по лабораторному принципу и является проектной площадкой национального чемпионата в сфере творческих компетенций Artmasters.Ранее Елена Ковальская, занимавшая пост директора ЦИМа, объявила об уходе из учреждения в связи с военной операцией России на территории Украины. Позже с поста художественного руководителя Центра имени Мейерхольда был уволен Дмитрий Волкострелов.