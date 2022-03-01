В Санкт-Петербурге начался прием заявок на архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини»

В Санкт-Петербурге начался прием заявок на V Международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини». Он направлен на выявление и поощрение наиболее ценных с художественной точки зрения проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела. Об этом заявил председатель оргкомитета Павел Черняков.

«В 2022 году прием заявок начался сегодня. У нас представлено 20 основных и три специальные номинации. <...> Он будет продолжаться до 15 сентября 2022 года. Победителей мы планируем назвать и наградить 15 ноября в Эрмитажном театре. Работы лауреатов премии, выбранные более чем 230 экспертами из 33 стран мира, пополняют собрание Государственного музея истории Петербурга и становятся участниками ежегодной выставки», — сказал он.





Международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» был создан в 2018 году и назван в честь русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини — первого архитектора Петербурга.





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