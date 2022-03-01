«Библиотека будущего» открылась в Красноярском крае

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Работы по реконструкции прошли в рамках проекта «Библиотеки будущего», который реализуется в регионе с 2015 года. На обновление учреждения из краевой казны выделили 18 млн рублей.В библиотеке обновили вестибюль, книжный зал, медиазал, конференц-зал и игровую зону. В залах появилось современное оборудование, а фонды пополнились новыми изданиями.Сотрудники библиотеки готовятся к запуску новых проектов, в том числе клуба любителей фантастики «Фэндом», литературной, музыкальной и информационной студий.Библиотека имени Михаила Успенского стала 39-м учреждением, реконструированным по проекту «Библиотеки будущего». Средства на его реализацию в размере 174 млн рублей ежегодно закладывают в краевую госпрограмму «Развитие культуры и туризма». Отбор библиотек, которые обновят в этом году, пройдет 14 марта, отмечается на сайте.