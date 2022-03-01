Сиквел «Битлджуса» Тима Бертона может снять компания Брэда Питта

Фото: кадр из фильма «Битлджус»

Компания Warner Brothers пока не дала зеленый свет проекту, однако в настоящее время сиквел «Битлджуса» находится ближе к реализации, чем когда-либо прежде, рассказали собеседники журналиста.В разработке фильма предполагается участие продюсерской компании Брэда Питта Plan B. По словам источника, к проекту могут присоединиться Вайнона Райдер и Майкл Китон, исполнившие роли Лидии и Битлджуса. Примет ли участие в проекте режиссер оригинальной ленты Тим Бертон — не уточняется.Черная фэнтези-комедия «Битлджус» рассказывает о том, как супруги Барбара и Адам погибают и оказываются в комнате ожидания загробного мира. Они превращаются в призраков в собственном доме, который заселяет семья с дочерью-подростком Лидией. Супруги обращаются за помощью к призраку-биоэкзорцисту Битлджусу, чтобы выселить новых жильцов. Однако у него — свои планы.