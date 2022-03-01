Рисунок с «графиком надежды и страха» появился в Петербурге

Фото: pixabay

Рисунок представляет собой график с кривыми надежды и страха, охватывающий период с 1983 по 2022 год. Он продолжает «график психического самочувствия художников «из подполья», где одна линия характеризует чувство страха, а другая — «надежды на нормальную художественную жизнь» Ильи Кабакова, опубликованный в его книге «60-70-е: записки о неофициальной жизни в Москве».График московского художника-концептуалиста заканчивается в 1983 году, авторы группы «Явь» решили продолжить его до 2022-го. Арт-критик Павел Герасименко начертил свои линии страха и надежды с 1983 по 2022 год, которые стали основой для рисунка.«С самой Великой Отечественной войны не было так страшно и безнадежно, как сейчас», — отметили стрит-артисты в посте.