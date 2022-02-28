Томский драмтеатр представит премьеру спектакля «Матренин двор»

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6 марта в 18:00 на сцене Томского драматического театра состоится премьера спектакля «Матренин двор» режиссера Юрия Печенежского.По словам постановщика, Александр Солженицын интересует его «своей человеческой позицией». Он также отметил, что произведение автора «крайне сложно перекладывать на сцену».Директор Томской драмы Виталий Волочников отметил, что в репертуаре театра «нет ничего из антивоенной прозы». «Это одна из причин рождения этого проекта», — подчеркнул он.Спектакль создали художник-постановщик Фемистокл Атмадзас, композитор Николай Морозов, художник по костюмам Ольга Атмадзас, балетмейстер — Наталья Шурганова, художник по свету Игорь Фомин.В роли Матрены — Елена Саликова, Фаддея сыграл заслуженный артист РФ Евгений Казаков, автора — Павел Кошель.