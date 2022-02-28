Жителей и гостей Иванова приглашают на вечер современного искусства

В Центре культуры и отдыха представят два одноактных спектакля «Красная...» и «Ткань», сообщили организаторы.





Вечер современной хореографии состоится 28 февраля в 18.00 в ЦКиО Иванова. Постановки исполнит экспериментальный пластический театр «Провинциальная Фабрика».





Спектакль-эксперимент «Ткань», поставленный Ликой Шевченко, представляет «попытку осмыслить жизнь и роль человека в его собственной жизни».





«Красная...» режиссера-постановщицы Любови Калмыковой посвящена творчеству режиссера, актера и педагога Всеволода Мейерхольда, разработавшего теорию биомеханики, с восторгом принявшего революцию и репрессированного установившимся режимом. Спектакль выходит за рамки исторической биографии и размышляет о творчестве постановщика, руководствовавшегося принципом «Не копировать, а творить».





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