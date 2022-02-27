Группа Rasmus будет выступать от Финляндии на «Евровидении 2022»

На песенном конкурсе «Евровидение 2022» группа Rasmus представит Финляндию с композицией «Jezebel», сообщает «Культуромания».

Финальный этап национального отбора состоялся 26 февраля. На победу претендовали семь исполнителей.

Группа Rasmus получила 75% голосов в результате зрительского голосования. Финляндия выигрывала конкурс в 2006-м году с группой Lordi, представившей песню «Hard Rock Hallelujah».

Ранее стало известно, что Россия в этом году не сможет принимать участие в конкурсе. Исключить Россию из смотра в связи с военной спецоперацией на Украине призвала Финская радиовещательная корпорация YLE.

Сотрудники вещателя заявили, что не отправят своего участника на конкурс, если в нем будет принимать участие Россия. С таким же требованием выступила Швеция, передает «Культуромания».

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