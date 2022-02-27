Группа Rasmus будет выступать от Финляндии на «Евровидении 2022»

27.02.2022
Финальный этап национального отбора состоялся 26 февраля. На победу претендовали семь исполнителей.
Группа Rasmus получила 75% голосов в результате зрительского голосования. Финляндия выигрывала конкурс в 2006-м году с группой Lordi, представившей песню «Hard Rock Hallelujah».
Ранее стало известно, что Россия в этом году не сможет принимать участие в конкурсе. Исключить Россию из смотра в связи с военной спецоперацией на Украине призвала Финская радиовещательная корпорация YLE.
Сотрудники вещателя заявили, что не отправят своего участника на конкурс, если в нем будет принимать участие Россия. С таким же требованием выступила Швеция, передает «Культуромания».
Фото: Pixabay