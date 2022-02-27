Восстановление 11 домов культуры в Приморье завершат до конца 2022 года

27.02.2022
«В Приморье преобразятся 16 домов культуры по нацпроекту «Культура». 11 учреждений отремонтируют уже в этом году, еще пять – до конца 2024 года», – говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
К 1 сентября планируется завершить ремонт учреждений в восьми муниципалитетах края. На эти работы выделено более 65 млн рублей, в том числе 27 млн из краевого бюджета.
Задача нацпроекта «Культура» который инициировал президент РФ Владимир Путин, реализуется в Приморье с 2019 года. Инициатива направлена на увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив, улучшение инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения за счет проведения капитального ремонта объектов культуры края и оснащения их современным оборудованием.
Фото: Pixabay