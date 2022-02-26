Группа Imagine Dragons отменяет концерты в России и на Украине

Американская инди-рок-группа Imagine Dragons отменила концерты в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге, сообщает «Культуромания».

Выступления были запланированы 3 июня в Киеве, 5 июня 2022 года в Москве и 7 июня в Санкт-Петербурге. Как сообщили участники группы, решение об отмене концерта было принято в связи со сложившейся ситуацией на Украине.

«В свете недавних событий мы с прискорбием сообщаем, что наши концерты в России и на Украине отменяются. Наши мысли с Украиной и всеми остальными, страдающими от этой ненужной войны», — передает «Культуромания» слова музыкантов. Ранее приобретенные билеты на концерты будут возвращены.

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