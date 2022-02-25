Большой театр подтвердил отмену премьеры «Искусства фуги»

25.02.2022

Большой театр подтвердил отмену премьеры «Искусства фуги»
Решение перенести премьеру на неопределенный срок приняли после отъезда хореографа-постановщика Алексея Ратманского из России, сообщили в пресс-службе ГАБТа.

Большой театр перенес премьеру балета «Искусство фуги» Алексея Ратманского «в связи с текущими событиями». Решение приняли после переговоров с постановочной группой, сообщает «Интерфакс».

«К настоящему времени проведена значительная работа, и мы надеемся, что сможем осуществить этот проект», — отмечает пресс-служба ГАБТа.

Новая дата премьеры пока не сообщается.

«Когда придет время, я надеюсь вернуться в Москву, чтобы завершить эту постановку», — передает пресс-служба слова хореографа.

Ранее «МК» сообщал, что Ратманский покинул Москву с началом военной операции России на территории Украины — его жизнь тесно связана с Киевом: там живут родители хореографа, в Национальном оперном театре имени Тараса Шевченко он был ведущим танцовщиком.

Алексей Ратманский — российский и американский танцовщик балета, балетмейстер, заслуженный артист Украины. Окончил Московское хореографическое училище. Был премьером в Национальном оперном театре Украины, Виннипегском королевском балете (Канада), Датском королевском балете, а также худруком балетной труппы ГАБТа. С 2009 года — хореограф Американского театра балета.

Фото: pixabay