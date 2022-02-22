«Островский-FEST» откроется моноспектаклем Константина Райкина

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В этом году «Островский-FEST» пройдет с 15 по 21 августа. На фестивале выступят театральные труппы из Таганрога, Санкт-Петербурга, Москвы и Кинешмы, а также участие в мероприятии подтвердили коллективы из девяти стран: Армении, Испании, Болгарии, Азербайджана, Южной Кореи, Франции и др.Гостей ждут театральные постановки, файер-шоу и фейерверки. Фестиваль камерных театральных форм закроет спектакль «Песни старого двора» московского театра «У Никитских ворот», который планируют дать на берегу Волги.Билеты на фестивальные спектакли можно купить по Пушкинской карте.«Островский-FEST» проводится в Кинешме (Ивановская область) с 2019 года.