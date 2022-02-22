Юрия Полякова наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.





Писатель, председатель Национальной ассоциации драматургов, секретарь Союза писателей РФ Юрий Поляков награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», говорится в президентском указе «О награждении государственными наградами Российской Федерации».





Аналогичную награду получили народная артистка РФ, актриса театра и кино, педагог Вера Алентова и народный артист России, певец и композитор Валерий Леонтьев.





Юрий Поляков (род. в 1954 г.) — писатель, поэт, драматург, сценарист, общественный деятель, 31-й главред «Литературной газеты». Окончил Московский государственный областной университет.





Первые его стихи были опубликованы в 1974 году в газете «Московский комсомолец», а в 1979-м издан сборник «Время прибытия». Широкую популярность Юрию Полякову принесли повести «Сто дней до приказа» и «ЧП районного масштаба», в дальнейшем экранизированные. Среди его известных произведений — «Демгородок», «Апофегей», «Козленок в молоке», «Небо падших», «Замыслил я побег...», «Любовь в эпоху перемен», «Грибной царь» и многие другие.





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