Платоновский фестиваль в Воронеже откроется спецпоказом «Братьев Карамазовых»

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Постановка «Братья Карамазовы» МДТ — Театра Европы (Санкт-Петербург) станет специальным событием, предваряющим основную программу XII Платоновского фестиваля искусств.Спектакль Льва Додина, номинированный на «Золотую маску»-2022, планировали представить на фестивале в прошлом году, однако показы отменили из-за болезни актера. Тогда петербургский театр обещал вернуться в Воронеж в 2022 году.По решению МДТ — Театра Европы и дирекции Платоновского фестиваля, часть билетов на «Братьев Карамазовых» передадут воронежским врачам, которые работают в «красной зоне».Спектакль дадут трижды — 28, 29 и 30 апреля. Билеты можно приобрести с 25 февраля в сети или фестивальных кассах.Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронеже с 2010 года в направлениях «Театр», «Литература», «Выставки» и "Музыка