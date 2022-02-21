«Ленфильм» погасил задолженность перед Фондом кино

Фото: «Ленфильм» — собственная работа, CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41984030

Деньги выделили студии «Ленфильм» на съемки кинокартин «Контрибуция» Сергея Снежкина и «Три дня до весны» Александра Касаткина, отмечается в сообщении.Долг удалось погасить за счет продажи непрофильного актива — участка земли, сообщили ТАСС в киностудии. По информации агентства, сборы фильмов не позволили «Ленфильму» вовремя вернуть деньги Фонду кино.«Контрибуция» (2015) — исторический детектив, действие которого разворачивается во время Гражданской войны в Перми. Белому генералу и красному следователю приходится вместе искать таинственно исчезнувший бриллиант, который принесла богатая вдова в качестве контрибуции.Сюжет детектива «Три дня до весны» (2017) развивается в 1942 году в блокадном Ленинграде, где неизвестный напал на лабораторию со штаммами смертельных вирусов. Предотвратить катастрофу пытаются молодая женщина-врач и офицер НКВД.