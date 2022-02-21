В столице Кузбасса появится памятник Ф.М. Достоевскому

С таким предложением выступил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с потомком писателя Алексеем Достоевским, прошедшей в Новокузнецке.





По словам главы региона, памятник Федору Достоевскому могут установить на набережной близ Московской площади в Кемерове.





Кузбасс очень гордится связью с русским классиком, которая «поддерживается, передается из поколения в поколение», подчеркнул Цивилев.





«Мы вместе сделаем все, чтобы эту связь развивать. Поэтому предлагаю установить памятник Федору Михайловичу в Кемерове на набережной вблизи Московской площади. Он станет одной из достопримечательностей Кузбасса», — цитирует его ГТРК «Кузбасс».





Алексей Достоевский назвал особенной Кузнецкую землю, где бывал его прославленный предок во время ссылки. Он поблагодарил местные власти за работу, в том числе по созданию культурного кластера.





В 1856-1857 годах Федор Достоевский несколько раз посещал Кузнецк (ныне Новокузнецк) после того, как освободился от каторги и начал военную службу, назначенную в качестве наказания за участие в революционном кружке петрашевцев. В этом же городе он обвенчался с Марией Исаевой. Сегодня в Новокузнецке работает литературно-мемориальный музей писателя.





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