Владимир Путин поздравил Николая Расторгуева с 65-летием

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Николая Расторгуева с 65-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы успешно реализовали себя на профессиональном, творческом поприще, добились широкой популярности как талантливый исполнитель, лидер легендарной группы „Любэ“. И конечно, глубокого уважения заслуживает ваша ответственная гражданская позиция, значимый вклад в реализацию востребованных патриотических, благотворительных инициатив и проектов», — говорится в сообщении.





Президент пожелал Расторгуеву здоровья, благополучия и новых песен.





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