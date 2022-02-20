Стали известны лауреаты Национальной премии в области веб-индустрии

20.02.2022
В этом году победителями стали сериалы «Вампиры средней полосы», «Миллионер из Балашихи» и «Выжившие». Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко получили награду «Поехали! За настоящую смелость и эмоции».
Интервьюером года уже второй год подряд стала Ксения Собчак. В категории «Лучший онлайн-тревел-проект» вновь победил Антон Птушкин.
Лучшим познавательным онлайн-проектом признан канал «Редакция» журналиста Алексея Пивоварова. Победителем в категории «Лучшее развлекательное онлайн-шоу года» стало шоу «Что было дальше?».
Спецпризом награжден продюсер Вячеслав Дусмухамедов за вклад в развитие веб-индустрии, а за яркий актерский дебют наградили актера Макара Хлебникова за роль в сериале «Пингвины моей мамы» онлайн-кинотеатра KION.
За актуализацию социальной повестки приз получили «Трудные подростки». Лучшим социальным проектом назван проект «Больше всех надо». Организатором премии выступает платформа The Digital Reporter.