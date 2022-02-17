В Пскове открылась выставка к 100-летию Пушкинского заповедника

Экспозиция об истории ГМЗ А.С. Пушкина «Михайловское», в который входит родовое поместье поэта, разместилась в Псковской областной универсальной научной библиотеке, сообщает ПАИ.





Выездная выставка «Пушкинский заповедник на страницах книжных и периодических изданий» открылась 17 февраля. Посетители увидят периодику, книги, открытки и фотографии из архивной коллекции библиотеки музея-заповедника «Михайловское».





Самые ранние статьи в архиве датируются 1936 годом — это собрание вырезок из советских газет, посвященных реорганизации музея накануне 100-летия со дня гибели А. С. Пушкина, первым послевоенным годам (1946–1949 гг.) до открытия музея в год 150-летия поэта. Материалы вошли в экспозицию.





Среди книг можно увидеть путеводители, исторические очерки, исследования конца XIX — начала ХХI века. Самые редкие и ценные экспонаты представили в виде иллюстраций обложек с QR-кодами доступа к полному изданию на сайте заповедника.





Вход на выставку свободный.





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