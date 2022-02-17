Дебютный тизер сериала по «Властелину колец» побил рекорд просмотров





Фото: кадр из тизера сериала «Властелин колец: Кольца власти»

Видео представили во время «Супербоула» (финальной игры в Национальной футбольной лиге США) в ночь на 14 февраля. Тизер «Колец власти» поставил абсолютный рекорд по просмотрам среди всех роликов, которые когда-либо показывали во время этого мероприятия.«Было очень здорово видеть невероятную реакцию фанатов на все наши промо-материалы, которыми мы поделились за последнее время», — цитирует издание Amazon Studios.На момент публикации заметки первый тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти», опубликованный на ютьюб-канале стриминга Amazon Prime Video, собрал более 26,5 миллиона просмотров за три дня.Сериал станет приквелом к трилогиям «Хоббит» и «Властелин колец» — его события развернутся в Средиземье во время создания колец власти, исчезновения и последующего возвышения Саурона, а также формирования последнего союза эльфов и людей. Зрители увидят знакомых героев в молодом возрасте — эльфийку Галадриэль, будущего правителя Ривенделла Элронда, отказавшегося уничтожить кольцо власти Исилдура и др. Шоу дебютирует на платформе 2 сентября.