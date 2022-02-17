Правительство одобрило законопроект о критериях приоритетной реставрации объектов культурного наследия

На заседании Правительства Российской Федерации под руководством Премьер-министра России Михаила Мишустина поддержан проект федерального закона, закрепляющий перечень критериев определения исторической и культурной значимости объектов культурного наследия с целью обеспечения приоритетности мероприятий по их сохранению, использованию и охране. О проекте доложила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

По словам Михаила Мишустина, законодательные изменения установят ряд важных критериев, которые помогут более четко и эффективно распределять бюджетные средства на восстановление объектов культурного наследия.





«Наша страна богата объектами культурного наследия, все они хранят в себе традиции народов, проживающих на этой территории. Многие музеи, заповедники, архитектурные сооружения включены ЮНЕСКО в перечень выдающихся памятников мирового искусства, и, конечно, их необходимо сохранять и бережно передавать будущим поколениям», — подчеркнул он.





В соответствии с документом приоритетными будут считаться особо ценные объекты культурного наследия народов Российской Федерации, объекты деревянного зодчества, а также те, что входят в состав объекта, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.





Получат преимущество объекты, расположенные в границах территории историко-культурного заповедника и являющиеся ансамблем, обладающим самостоятельной историко-культурной ценностью, или входящие в состав такого ансамбля.





Кроме того, объект культурного наследия будет иметь приоритет, если он играет существенную роль в формировании силуэта населенного пункта, является градостроительным акцентом или участвует в формировании застройки красной линии улицы. Будут выделены также объекты, находящиеся в неудовлетворительном или в аварийном состоянии, и объекты, в отношении которых имеется поручение





Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации об их включении в государственные программы Российской Федерации.





«Указанные критерии будут применяться при разработке мероприятий государственных программ Российской Федерации, государственных программ субъекта Российской Федерации, муниципальных программ по сохранению и реставрации объектов культурного наследия. Это позволит осуществлять более адресный подход к реставрации объектов культурного наследия, точечно распределяя имеющиеся средства, и выделяя из общего массива объекты, требующие первоочередных и приоритетных мероприятий», — сказала Министр культуры.





Предполагается, что субъекты Российской Федерации при разработке программ охраны объектов культурного наследия регионального значения смогут устанавливать дополнительные критерии для включения объектов в мероприятия программы.





Фото: Минкультуры России