В Калуге установят музыкальный памятник высотой 4 метра

17.02.2022
Скульптуру посвятят 25-летию фестиваля «Мир гитары», который ежегодно проводится в городе. Об этом в соцсетях рассказал главный архитектор Калуги Алексей Комов.
По его словам, скульптурную композицию изготовят из нержавеющей стали, ее высота составит четыре метра. Памятник будет представлять собой шестиструнную гитару с устремленным в небо грифом, увенчанным головой в виде звезды.
К реализации проекта присоединится калужский скульптор Михаил Камышанский. В обсуждении проекта участвовал художественный руководитель фестиваля «Мир гитары» Олег Акимов, добавил главный архитектор.
В 2022 году «Мир гитары» пройдет в Калуге в 25-й раз. Проведение юбилейного музыкального форума запланировали на конец мая. В предыдущие годы на фестивале выступали многие именитые музыканты, в том числе Стив Ваи, Джон Маклафлин, Пако де Лусиа, Ал ди Миола и другие.
Фото: Tatyanakorneeva — собственная работа, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=111908310