Фильм «Алькаррас» получил «Золотого медведя» Берлинале

Испано-итальянский фильм «Алькаррас» режиссера Карлы Симон выиграл главную награду Берлинского кинофестиваля — «Золотого медведя». Об этом сообщает ТАСС.

Лента повествует о семье каталонских фермеров, которые узнают, что на их участке готовятся вырубить все персиковые деревья и установить солнечные батареи.





Награду за лучший короткометражный фильм получила российский режиссер Анастасия Вебер за работу над картиной «Трэп».





В конкурсной программе Берлинале участвовали 18 фильмов из 15 стран.





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