Единственный в России инкунабул XV века оцифровали в Астрахани

16.02.2022
Оцифровку книжного памятника провели в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области, пишет ТАСС.
«Великопостные проповеди» — единственный в стране инкабул (западноевропейская первопечатная книга XV века) — оцифровали сотрудники Областной научной библиотеки им. Н. К. Крупской в рамках проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
В 2021 году цифровые копии 86 книг из фондов библиотеки опубликовали на портале «Книжные памятники» на платформе НЭБ. В открытом доступе можно найти инкунабулы, в том числе «Великопостные проповеди», палеотипы, славянские кириллические книги XV-XIX веков и др.
В этом году планируют оцифровать 110 редких экземпляров. Для этого в рамках «Цифровой культуры» приобретен планетарный сканер, отметили в библиотеке.
Фото: pixabay