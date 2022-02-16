На сцене «Сатирикона» пройдет премьера спектакля «Дама с собачкой»

Премьера спектакля «Дама с собачкой» по рассказу А. П. Чехова в постановке режиссера Александра Локтионова пройдет в среду, 16 февраля, в театре «Сатирикон». Об этом сообщает пресс-служба театра.

«Сюжету о том, что мужчина и женщина — две половинки целого, разбросанные по земле и вынужденные искать друг друга, много тысяч лет. Он встречается в фольклоре, сказках, мифах, преданиях и религиозных текстах. В «Даме с собачкой» Чехов тоже взялся за подобную историю. Но, будучи человеком, воспитанным в русских реалиях, вложил в нее невозможность, нерешаемость и безвыходность», — привели в пресс-службе слова Локтионова.





Постановка — первый итог работы лаборатории «Дебюты», в рамках которой уже больше полугода молодые режиссеры, выпускники мастерской Сергея Женовача, готовят спектакли при поддержке артистов «Сатирикона».





Премьерные показы состоятся 16 и 17 февраля 2022 года на сцене Центрального дома актера на Арбате.





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