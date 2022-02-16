В Краснодаре представят оригинальную версию оперы «Борис Годунов»

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Премьерные показы оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского в двух актах и восьми картинах состоятся 18, 19 и 20 февраля.Музыкальный театр представит оригинальную версию постановки, в которой впервые покажут сцену народного бунта, переходящего в прославление Самозванца — «Сокольники на Днепре». Впервые прозвучит и авторская оркестровка картин «Сцена у фонтана» и «Сокольники на Днепре» в исполнении инструментов, для которых она создавалась.Дирижер-постановщик «Бориса Годунова» — заслуженный артист Башкортостана Дмитрий Крюков (Национальный симфонический оркестр РБ), режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств РФ Ольга Иванова (Большой театр), художник-постановщик — заслуженный художник РФ Виктор Герасименко, хореограф-постановщик — заслуженный работник культуры России Екатерина Миронова. Научными консультантами выступили музыковеды Надежда Тетерина и Евгений Левашев. В постановке задействованы более 200 артистов.Накануне премьеры, 17 февраля, в Краснодарском госинституте культуры пройдет круглый стол, посвященный опере «Борис Годунов».