В музее-заповеднике «Царицыно» состоится четвертый концерт цикла «Книга книг»

Российский музыкальный союз, «Царицыно» и Российский еврейский конгресс представляют четвертый концерт цикла «Книга книг».

В рамках проекта, ставшего победителем конкурса грантов РЕК «Событие», в Москве пройдут пять концертов. Цикл музыкальных вечеров стартовал в ноябре. 18 февраля 2022 года зрителей ждет четвертый концерт — «Страстной».





Концерты-лекции проводятся раз в месяц в музее-заповеднике «Царицыно». Все они объединены текстами Библии — древнейшей и самой распространенной книги на Земле, утверждающей основы христианского мировоззрения и миропонимания. Цикл концертов «Книга книг» можно назвать музыкальным обрамлением библейских сюжетов и текстов: каждый концерт посвящен разным эпохам и музыкальным стилям, определившим духовное и культурное развитие многих народов.





Выступления дополняют небольшие исторические экскурсы.





В программе четвертого концерта — «Erbarme dich, mein gott...» из «Страстей по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха, третья часть Сонаты для скрипки и виолончели Софии Губайдулиной, фрагменты из «Семи слов Спасителя на кресте» Йозефа Гайдна и другие произведения.





Музыка прозвучит в исполнении участников сообщества Musica Grande. На сцену в этот вечер выйдут Валерия Головко (сопрано), Надежда Панферова (меццо-сопрано), Мария Ходина (скрипка), Анастасия Анисимова (скрипка), Вячеслав Гребенников (альт), Надежда Гребенникова (виолончель) и Борис Давидюк (орган). Ведущей выступит музыковед, руководитель проекта Musica Grande Элеонора Красовская.





Фото: пресс-служба