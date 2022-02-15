В Ростове-на-Дону пройдет выставка авторского стекла и фотографий

15.02.2022
Экспозиция «Путешествие домой» расположится в Ростовском областном музее изобразительных искусств, сообщили в пресс-службе РОМИИ.
Выставка, организованная музеем совместно с М-галереей, откроется 18 февраля. Проект представит публике авторское стекло Анны Факторович (Иерусалим) и художественные снимки Николая Семёнова (Ростов-на-Дону).
Художница Анна Факторович работает в технике свободного дутья. В своих работах она исследует темы сна и реальности, времени и памяти.
«В Книге Пророков сказано, что стекло умеет рассказывать об осколках и неприятностях, об ушедших временах; оно умеет говорить голосом прошлого, при этом не принимая никаких обязательств», — процитировали художницу в пресс-службе музея.
Фотограф Николай Семёнов создает монохромные изображения, отражающие художественное и уникальное в повседневности. Он исследует гармонию как философскую категории.
Фото: Николай Семёнов, предоставлено пресс-службой РОМИИ