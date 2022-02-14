Прощание с актрисой Евгенией Брик пройдет в США

14.02.2022
В Лос-Анджелесе состоится прощание с российской актрисой, а похороны пройдут в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение артистки.
По словам собеседников агентства, с Евгенией Брик простятся в узком кругу в Лос-Анджелесе, где она проживала и проходила лечение. Там же пройдет кремация, позже в Москве состоятся похороны актрисы.
Будут ли проводить прощание в России, пока не сообщается. В настоящее время супруг актрисы Валерий Тодоровский находится в США, отмечает издание.
О смерти Евгении Брик стало известно 11 февраля. Она скончалась на 41-м году жизни после продолжительной болезни.
В 2004 году Евгения Брик окончила Российскую академию театральных искусств. В начале 2000-х годов дебютировала в кино. Среди ярких работ — роли в фильмах «Географ глобус пропил», «Ёлки 1914», «Стиляги», «Одесса», в сериалах «Оттепель», «Бомба».
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