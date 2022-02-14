«Криминальное чтиво» выйдет в повторный прокат в России

Весной фильм американского режиссера Квентина Тарантино начнут показывать в российских кинотеатрах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию «Иноекино».





С 31 марта «Криминальное чтиво» можно будет увидеть на большом экране в российских городах. Картина будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.





«Криминальное чтиво» (1994) — один из самых известных фильмов Квентина Тарантино, ставший классикой жанра криминальной комедии. Режиссер получил за него первый «Оскар» (за сценарий) и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. В картине снялись Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман, Брюс Уиллис, Тим Рот и др.





С 17 февраля «Иноекино» также выпустит в отечественный прокат фильм американского режиссера Джима Джармуша «Ночь на Земле» (1991), отметивший 30-летие в минувшем году. В ленте снялись Джина Роулендс, Вайнона Райдер, Армин Мюллер-Шталь, Джанкарло Эспозито, Рози Перес и др.





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