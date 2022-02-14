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Российский фонд культуры объявляет конкурс творческих проектов волонтерской деятельности в сфере культуры

14.02.2022

Российский фонд культуры объявляет конкурс творческих проектов волонтерской деятельности в сфере культуры

14 февраля Российский фонд культуры объявляет 3-й Конкурс творческих проектов добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере культуры в рамках реализации программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Претендентами на грант станут добровольческие (волонтерские) некоммерческие организации. Грантовую поддержку получат проекты в сфере культуры по следующим направлениям:

— в сфере культурного наследия народов Российской Федерации;

— в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

— содействие в организации и проведении массовых мероприятий в сфере культуры;

— развитие добровольчества в учреждениях культуры.

Мероприятия проектов должны осуществляться на территории Российской Федерации.

В 2021 году по результатам второго конкурса победителями стали 29 проектов в 40 субъектах РФ, направленных на восстановление и сохранение объектов культурного наследия, с привлечением более 3000 волонтеров.

Фото: пресс-служба