Российский фонд культуры объявляет конкурс творческих проектов волонтерской деятельности в сфере культуры

14.02.2022
14 февраля Российский фонд культуры объявляет 3-й Конкурс творческих проектов добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере культуры в рамках реализации программы «Волонтеры культуры» федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Претендентами на грант станут добровольческие (волонтерские) некоммерческие организации. Грантовую поддержку получат проекты в сфере культуры по следующим направлениям:
— в сфере культурного наследия народов Российской Федерации;
— в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
— содействие в организации и проведении массовых мероприятий в сфере культуры;
— развитие добровольчества в учреждениях культуры.
Мероприятия проектов должны осуществляться на территории Российской Федерации.
В 2021 году по результатам второго конкурса победителями стали 29 проектов в 40 субъектах РФ, направленных на восстановление и сохранение объектов культурного наследия, с привлечением более 3000 волонтеров.
Фото: пресс-служба