Маршрут по Выборгу включен в список национальных

11.02.2022
Региональный туристический маршрут «Истории и тайны Средневекового Выборга» был включен в список национальных. Это решение принял экспертный совет по реализации программы продвижения туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма, пишет издание «Невновости».
Маршрут, разработанный в рамках федерального проекта «Серебряное ожерелье России», рассчитан на два дня.
Туристическая программа даст возможность посетителям осмотреть достопримечательности Выборга. Путешественники смогут познакомиться с историей Выборгского замка, Круглой башни, бастиона Панцерлакс, Анненских укреплений, а в усадьбе Бюргера — с бытом средневекового горожанина.
Кроме того, маршрут включает посещение скально-пейзажного парка Монрепо и дегустацию выборгского кренделя, уникальный рецепт которого хранится в городе с XIV века.
Фото: Pixabay