Выставка азбук открылась в Петербурге

11.02.2022
Экспозиция «Время азбуки», в которой представлены азбуки ХХ–ХХI веков, открылась в KGallery, передает ТАСС.
Посетители могут увидеть 30 изданий разных периодов, буквицы, эскизы и рисунки.
«На выставке представлены почти все ключевые для XX века азбуки: от азбуки Бенуа до иностранных азбук, азбук Александра Серебрякова, Татьяны Мавриной, "АБВ" Анатолия Маркуши с рисунками Ильи Кабакова», — рассказала ТАСС
представитель KGallery Ксения Ремезова.
Цель выставки заключается в демонстрации того, как менялись представления об азбуке, как она трансформировалась. Посетители смогут сравнить оригинальную графику Александра Бенуа 1904 года с работой Никиты Алексеева 2021-го.
В экспозицию вошли работы Елизаветы Бём, Мстислава Добужинского, Георгия Нарбута, Веры Ермолаевой, Александра Самохвалова, Всеволода Воинова, Вениамина Белкина, Владимира Конашевича, Александра Флоренского и других графиков и художников.
Фото: pixabay