В Вологодской области снимут комедию с Пореченковым и Ароновой

Режиссером художественного фильма «Рецепт бабушки» выступит заслуженный деятель искусств РФ Владимир Шевельков, сообщается на сайте Туристско-информационного центра региона.





Съемки новогодней комедии, действие которой развернется на Вологодщине, начнутся в марте в Вологде и Великом Устюге. В настоящее время съемочная группа занимается подбором локаций.





Генеральный продюсер проекта Марина Селиванова отметила, что «Рецепт бабушки» — фильм о любви, семье, вере в чудеса и русской земле. Авторы картины хотят показать Вологодскую область во всей ее красе, чтобы после просмотра у зрителей появилось желание посетить регион.





Фильм снимет Владимир Шевельков, известный по роли Никиты Оленева в исторической ленте «Гардемарины, вперед!». Сценаристом выступил стендап-комик Юрий Касимцев.





Актерский состав картины пополнили народные артисты РФ Михаил Пореченков («Поддубный»), Мария Аронова («Лед»), Василий Бочкарёв («Следствие ведут ЗнаТоКи»), а также заслуженный артист России Андрей Федорцов («Убойная сила»).





Дата премьеры пока не названа.





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