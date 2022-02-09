В Бахрушинском музее отметят день рождения Всеволода Мейерхольда

В честь памятной даты пройдет концерт композиций из опер, поставленных режиссером в Мариинском и Михайловском театрах, сообщили в пресс-службе площадки.





10 февраля в 19:00 состоится концерт «Мейерхольд оперный», который пройдет в музее-квартире Вс. Мейерхольда в Москве (филиале Бахрушинского музея). Он расположен в доме № 12 в Брюсовом переулке, где проживали режиссер и его семья в 1928-1939 годах.





Солистки Оперного театра Московской консерватории Ольга Полторацкая (сопрано) и Анна Викторова (меццо-сопрано) исполнят фрагменты опер Всеволода Мейерхольда, которые он поставил на сцене Мариинки и МАЛЕГОТа (Михайловский театр) в Ленинграде.





В программе вечера — арии и дуэты из «Бориса Годунова» М. Мусоргского, «Пиковой дамы» П. Чайковского, «Кармен» Ж. Бизе, «Каменного гостя» А. Даргомыжского, «Орфея и Эвридики» К.В. Глюка, «Тристана и Изольды» Р. Вагнера, «Снегурочки» Н. Римского-Корсакова и других опер.





Всеволод Мейерхольд (1874-1940) — театральный режиссер, реформатор театра, актер, педагог, автор метода сценического движения «биомеханика», ставшего одним из основных в подготовке актеров. В 1922 году создал театр в Москве, получивший название Театр им. Вс. Мейерхольда (ТиМ), который закрыли незадолго до ареста режиссера в 1939 году. Его обвинили в контрреволюционной деятельности и расстреляли в 1940-м.





Фото: пресс-служба Бахрушинского музея