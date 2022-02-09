Ханский дворец в Бахчисарае закрыли из-за трещины в стене

Единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры пострадал при реконструкции набережной, передает «Крым 24».





Трещина образовалась на стене свитского корпуса, входящего в дворцовый комплекс, при укладке канализации, сообщил телеканалу глава региональной дирекции по централизованному обслуживанию учреждений культуры Илья Алымчев.





По его словам, это проектная ошибка, поскольку в документах говорится о фундаменте под стеной, которого не оказалось. «Когда разрыли траншею, немного съехал грунт. Стена упиралась на грунт, а не на фундамент, соответственно, она у нас сдвинулась и появилась трещина», — пояснил собеседник канала.





Алымчев также рассказал о разработке проектных решений по укреплению стен. По его оценке, дополнительные работы не повлияют на сроки реставрации объекта, которую планируют завершить в срок.





С 9 февраля Ханский дворец закрыли для посещений из-за противоаварийных работ, отмечается на сайте Бахчисарайского музея-заповедника.





Ханский дворец, возведенный в XVI веке, был резиденцией правителей Крымского ханства в XVI-XVIII веках. Сегодня он считается единственным в мире образцом крымскотатарской дворцовой архитектуры. В комплекс входят главный, свитский и графский корпуса, северные и южные ворота, гарем, баня, конюшня, кладбище и несколько тюрбе (гробниц), соколиная башня, сады и другие объекты. В настоящее время некоторые из них находятся в процессе реставрации.





Фото: Chapultepec, Общественное достояние,

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