Российско-итальянский кинофестиваль стартует в Екатеринбурге

RIFF-2022 откроется в Доме кино 9 февраля и продлится до 18 февраля. Об этом рассказал почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино, пишет ТАСС.





В программу VIII Российско-итальянского кинофестиваля (RIFF) вошли девять итальянских картин. В их числе — лидеры кассовых сборов, победители международных киносмотров, работы независимых режиссеров, редко выходящие в прокат.





«Есть разнообразность, и в этом есть преимущество, когда зрители могут оценить и разные жанры, и разные актерские составы», — подчеркнул дипломат.





Фестивальные показы будут проходить по будням в 19:00 по местному времени, по выходным — в 17:00.





Фильмом-открытием станет триллер «Венецианские тайны» Стефано Мордини. Зрители также увидят документальный фильм «Страсть Анны Маньяни» Энрико Серасуоло, драматическую комедию «Бесконечная весна» Элизы Аморузо, драму «Корабли идут ко дну» Стефано Кьянтини, комедию «Добро пожаловать в Рим. Новые приключения» Риккардо Милани, альманах короткого метра «ITALIAN BEST SHORTS. Новые истории» и другие картины.





Фото: pixabay