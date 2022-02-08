Независимую экспертизу на грант ПФКИ пройдут более 9900 заявок

Решение о допуске проектов до экспертизы принял экспертный совет грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, сообщили в пресс-службе организации.





Экспертный совет первого грантового конкурса ПФКИ 2022 года допустил до следующего этапа 9906 заявок. Он также утвердил список проектов, не допущенных до независимой экспертизы, и дополнения в рекомендации по определению экспертных оценок по критериям. Первое в 2022 году заседание совета прошло 7 февраля в Москве.





Всего на первый конкурс этого года поступили 10 290 заявок. Стадию валидации не прошли 384 проекта из-за неправильного оформления документов или несоответствия условиям.





Экспертный совет отметил, что в этом году увеличился заявленный собственный вклад в реализацию проектов авторов и партнеров — с 27% в предыдущем конкурсе до 43% в текущем. Большинство заявок поступили в категорию от 500 тысяч до 3 млн рублей (5208) и категорию до 500 тысяч рублей (3025), что составило 80% всех проектов.





«Авторам, совершившим технические ошибки при заполнении заявок, но подавшим их заблаговременно, была дана возможность дополнить пакеты документов до момента завершения заявочной кампании. Итог — на независимую экспертизу будет направлено 9906 проектов. Победителей узнаем весной после утверждения результатов конкурса членами координационного комитета», — отметил генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.





Накануне старта независимой оценки проектов эксперты фонда прошли обучение и анкетирование, а также оценили тестовые заявки. В этом году совет увеличил количество экспертов конкурса — в утвержденный список вошли 114 человек.





По словам председателя экспертного совета Игоря Матвиенко, это сделали, чтобы «фактор времени не сказался на качестве оценки проектов». Проекты по-прежнему будут рассматривать два эксперта независимо друг от друга. Если их мнения будут сильно различаться, то заявку передадут третьему эксперту.





«После предварительного ознакомления с проектами мы видим, что многие команды начали использовать стратегию "разделения" крупных творческих инициатив на этапы, с более четким финансовым планированием и оглядкой на перспективу участия в новых "волнах" конкурса, — отметил Игорь Матвиенко. — Хочу отметить, что в Год культурного наследия народов России достаточно активно проявили себя авторы проектов, связанных с возрождением культурных традиций, популяризацией народного искусства, сохранением памятников истории и культуры».





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