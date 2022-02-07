Завершилась реставрация памятника героям Плевны в Москве

07.02.2022
Работы по восстановлению часовни-памятника на площади Ильинских ворот продолжались восемь месяцев, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.
Реставраторы очистили барельефы и горельефы на фасадах, воссоздали декоративные элементы, обновили позолоту на куполе, восстановили керамический пол и старинные иконы. Особое внимание уделили цвету фасадов.
«Сначала мы были несколько удивлены золотисто-коричневым оттенком его декоративных элементов, однако специалисты после детального изучения всех материалов подтвердили, что именно он является историческим», — отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Часовня-памятник героям Плевны открылась в 1887 году в память о русских гренадерах, погибших в битве под Плевной во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.
Проект памятника, сооруженного на пожертвования, создали архитектор и скульптор В.И. Шеракд и инженер-полковник русской армии А.И. Ляшкин. Его открыли в честь 10-летия сражения, завершившегося победой Российской империи и повлиявшего на весь ход русско-турецкой кампании.
Фото: Главное архивное управление Москвы, Общественное достояние,
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