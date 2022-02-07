РАМ имени Гнесиных открывает новые образовательные программы

07.02.2022
В 2022-2023 учебном году Российская академия музыки имени Гнесиных начнет обучение по трем новым направлениям, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
Направление «Мюзикл и шоу-программы» предполагает вокальную и актерскую подготовку. Выпускники смогут работать артистами мюзиклов, шоу-программ, музыкальных театров и театральных антреприз, а также руководителями творческих коллективов и педагогами в профильных заведениях. Программу курирует заслуженный деятель искусств РФ, композитор, продюсер Ким Брейтбург. Направление предполагает очное обучение в течение четырех лет (бакалавриат).
Программа «Медиакомпозиция» нацелена на подготовку композиторов, работающих в кино и компьютерных играх, театральных и музыкальных медиапроектах, видео-арте, рекламе и шоу-бизнесе, на радио и телевидении, а также в других креативных направлениях, где нужна оригинальная музыка или аранжировки произведений. Направлением руководит кинокомпозитор Иван Бурляев. Срок очного обучения составляет два года (магистратура).
Программа «Менеджмент музыкального искусства» предназначена для желающих заниматься музыкальным бизнесом. Музыкальный менеджер отвечает за экономические, юридические и организационные направления деятельности исполнителя. Направлением руководит завкафедрой менеджмента музыкального искусства, кандидат культурологии Дарья Родионова. Очное обучение продлится два года (магистратура).
27 февраля в Гнесинке пройдет День открытых дверей, на котором абитуриенты могут познакомиться с преподавателями.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ