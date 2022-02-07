Пушкинский музей соберет коллекцию музыкальных произведений

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина в год своего 110-летия будет собирать новую коллекцию — музыкальную. Об этом информирует ТАСС.

Это будут сочинения современных композиторов, связанные с музеем и его программами, рассказала директор музея Марина Лошак.





«Мы собираем самое разное искусство, и музыка в нашем музее занимает практически такое же место, как визуальное искусство. Мне очень хочется, чтобы мы именно в этом году начали собирать коллекцию музыкальных произведений, которые заказываем как музей. Темы этих произведений связаны с музеем: экспонат ли, выставка ли, атмосфера ли», — отметила глава ГМИИ.





По идее Марины Лошак, коллекция будет состоять из сочинений современных композиторов. Ожидается, что в будущем она будет регулярно пополняться.





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